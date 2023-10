Sofía y Leidy le encontraron encanto al vallenato

En ese crecimiento natural de la música de acordeón, las mujeres han encontrado un espacio, que, aunque poco explorado, ha dado lugar a figuras relevantes que inspiraron a la nueva generación para dar continuidad.

Lo anterior se respalda con la propuesta de Isabel Sofía Picón y Leidy Salgado, ambas acordeoneras, pero mejor aún, con la voz preparada para entonar cualquier letra y hacerla escuchar más allá de sus ciudades de origen. (Lea aquí: “20 años sin noticias” es un hecho, y Melendi trae otro adelanto)

Dos talentos que se unen

Crecieron en lugares muy distantes. Sofía nació en Ocaña, Norte de Santander, mientras que Leidy es oriunda de Medellín y reside en Apartadó, pero una vez sus caminos se cruzaron, la unión se fue consolidando y hoy, la distancia no es obstáculo para que formaran un dúo cuyo objetivo es darle mayor visibilidad a la música de acordeón.

Ahora, sin abandonar sus compromisos educativos, Sofía en el colegio y Leidy en la universidad son reconocidas como “Encanto Vallenato”, un proyecto que toma fuerza con el respaldo de la casa disquera Codiscos y uno de los mejores referentes del género en Colombia, el maestro Iván Calderón.

Sofía inició su carrera musical a los siete años, siempre enfocada en dominar el acordeón, por lo que su presencia en los festivales vallenatos son una constante. La preparación ha sido permanente y en el año 2021, fue coronada Reina Vallenata, un logro que se reforzó con la firma de la disquera, toda vez que el impulso profesional es mayor.

Si bien los Santanderes tienen, musicalmente hablando una alta influencia del vallenato, Sofía reconoce que el gusto familiar fue el primer acercamiento con este proceso, de otra parte, siempre atenta a los detalles que ostenta el género, se sintió atraída por las historias que inspiran sus letras.

“Cuando empecé, el acordeón me resultaba muy pesada, pero me las ingeniaba apoyando la pierna para continuar aprendiendo, también he tenido el apoyo incondicional de mis padres y de esa manera se dio inicio a mi historia musical”, afirma esta chica de 16 años.

La preparación de Sofía ha estado en manos de importantes profesionales del instrumento, quienes han logrado que, sin perder el ritmo escolar, pueda cumplir con ambos compromisos, por lo que ya se apresta a culminar el décimo grado de bachillerato.

La historia de Leidy Salgado no es menos interesante, a sus 21 años ha pasado más de la mitad de su vida inmersa en este instrumento que la apasiona, y en ella era prácticamente un paso obligado, toda vez que su papá es acordeonero.

“Fui a muchos festivales, allí está mi aprendizaje y a los 15 años me lancé profesionalmente, quería tener mi agrupación y presentarme en tarima, es así como grabo mi primera canción, “Quien más que tu”, de Aurelio Núñez y eso lo alterno con mis estudios de Música con énfasis en producción en la Unad”, manifiesta con su mejor sonrisa.