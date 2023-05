¡Sold out! Mr. Black agotó todas las entradas para concierto de cumpleaños

El Universal conoció que a pocas horas del evento, el ‘presidente de la champeta’ agotó todas las entradas y alrededor de 3 mil personas le dijeron sí a esta cita. Lea: Mr. Black lanza video oficial de ‘Dónde Quedó el Amor’ por su cumpleaños

“Me siento muy agradecido con mi pueblo de Cartagena por el apoyo que me dieron, en realidad no me lo esperaba este sold out en pocas horas de abrir el escenario, ya con ganas de abrir otra fecha, estoy de verdad muy agradecido con Cartagena porque el apoyo ha sido muy especial, tengo el privilegio de recibir en mi cumpleaños seguidores que vienen de otras ciudades y de otros países como; Brasil, estados unidos y estoy feliz”, expresó el cantante.

La celebración del cumpleaños número 44 del cantante estará amenizada por: lder Dayan, Natalia Curvelo, Criss & Ronny, Charanga Joven, Eddy Jay, El Encanto, Papoman, Keyvin C, Chawala, Leo Iriarte y Sobri Music.