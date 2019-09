Solidaria y amorosa, así es Ornela Garrido, nuestra Señora Bolívar

“Este es un proyecto de vida por el que estoy luchando y tratando de sacar adelante. No es un capricho mío por la belleza o el reconocimiento, es más bien un gran compromiso con esas mujeres que tienen sueños, que quieren salir adelante y que sienten que por tener hijos o esposo deben abandonar sus metas. Estoy enviando un mensajes de perseverancia y amor propio”.

De esa manera, la magangueleña de nacimiento y cartagenera de corazón Ornela Garrido Alvarado habla de su compromiso como Señora Bolívar 2019-2020. Agrega que “cuando era adolescente fui reina en mi municipio, pero mi sueño era ser Señorita Bolívar, sin embargo, me casé, tuve dos hijos y cambiaron mis planes, pero ahora soy decretada por la Gobernación como Señora Bolívar y para mi es un orgullo que no me cabe en el pecho”.

Labor social

Ornela cuenta que llegó al certamen gracias a una fundación que lidera, llamada Terra Nueva, y por su labor como psicóloga en el SENA de Cartagena. “Cuando conocí el certamen supe que esta da la posibilidad de mostrar la obra social que hace la fundación. Son varios años aportando amor y apoyo a niños, jóvenes y adultos mayores en sus procesos. Usamos el deporte y las artes para mostrarles un mejor camino y ahora quiero que más personas se unan a esta misión, señala.

Ornela se prepara muy bien para representarnos en Señora Colombia Intercontinental, reinado del que han salido figuras como la influencer Andrea Valdiri. El evento es en enero del próximo año y tiene como fin más que mostrar belleza, resaltar la gestión social que estas mujeres tienen en sus comunidades.

Sus proyectos

Por ahora, nuestra soberana participa en actividades sociales como la de mañana, llamado Cartagena Caribbean Trends, en el Centro Histórico. Además, visita cada rincón del departamento para llegar al concurso nacional con amplios conocimientos de su tierra.

