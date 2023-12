¿Soltero? Estos son los requisitos que debe cumplir para ser pareja de Laura Acuña

La reconocida presentadora y modelo colombiana, Laura Acuña, ha revelado a través de una dinámica en Instagram las características que busca en una pareja y lo que considera esencial para conquistarla. Lea: Laura Acuña y Jhovanoty pusieron a prueba baños transparentes en Tokio

Mediante historias en su cuenta de Instagram, la presentadora expresó que le atraen los hombres “caballerosos y atentos”, con una actitud “relajada y descomplicada”. Sin embargo, el detalle que resaltó y que considera fundamental es que el hombre no sea “jarto” o complicado.

“Me encanta que sean caballeros, que sean atentos, que estén pendientes; me encanta que sean relajados. No me gusta la gente complicada o harta. Entonces me gusta que sean como yo”, afirmó Acuña. Lea: “No tenía ni ropa”: Laura Acuña contó sus primeros pasos en la televisión