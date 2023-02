¡Soy un escándalo!: Laura Bozzo a sus 70 se destapa con sensual atuendo

Es por eso que presentadora no dudó en mostrar su sensual atuendo para una nueva gala del programa, el cual consistió en un atrevido traje satinado que se componía de un pantalón tiro alto y bota ancha, y un top que dejaba entrever su esbelta figura a sus 70 años. (Lea aquí: Baby bommers: la generación que no quiere quedarse en el pasado)

A pesar de que las criticas no se hicieron esperar, Laura Bozzo fue muy contundente con su mensaje, “Soy un escándalo, ya me imagino las críticas. ¡Que horror la momia sin ropa! pero me vale, me amo y me encanta que me ataquen”.

Aunque la también abogada no va a estar como participante, sus comentarios como panelista seguramente serán mejor y se robarán el show.