Srta Colombia 2022 habla del escándalo en Suiza: “es absolutamente falso”

En su defensa, Sofía Osío emitió un comunicado en el que niega las acusaciones. Asegura que la publicación en sus redes sociales fue respetuosa, sin mostrar los rostros ni la identidad de los niños y que se trató de un video corto: “El evento se desarrolló de manera armoniosa, culminó sin problemas, muchos niños y maestros se tomaron fotos conmigo y demás. Al día siguiente, en mi red social Instagram, publiqué un video de 10 segundos donde recogí los momentos inolvidables de ese día, me cuidé mucho de no mostrar los rostros de los niños ni la identidad del colegio”, escribió la barranquillera.

Además, denunció que Waltinger-Olarte y su esposo han estado extorsionando a su familia, exigiendo sumas de dinero a cambio de no presentar denuncias ni difundir información en los medios. “Desde ese momento, estos señores a través de chats de WhatsApp y la aplicación Telegram, vienen exigiendo a mi padre Fernan Manrique Fernández, unas altas sumas de dinero a cambio de no denunciarme, no presentar demandas y no publicar información en medios de comunicación”, aseguró. Lea aquí: Sofía Osío Luna, Virreina en Miss Internacional 2023

Actualmente, el caso está siendo investigado por la Fiscalía 39 Local de Barranquilla, con una denuncia penal presentada por el padre de Sofía por el delito de constreñimiento ilegal, que posteriormente fue variado al parecer por el delito de extorsión. La situación sigue siendo objeto de investigación, por lo que Sofía Osío Luna aseguró no poder proporcionar más detalles en este momento.