Stiwards Adolfo es ‘el Locutor del amor’ en Cartagena

“Siempre he sido emprendedor y he usado mi voz y carisma como herramientas para luchar por mis sueños. También creé una organización llamada Stiwards Productions, donde me enfoco en ser la nuevo ola de la radio juvenil de Cartagena, mostrando un estilo único y moderno que seguramente dentro de poco dará mucho de qué hablar”, dice.

Emprendiendo

Dice que su misión es incentivar a los jóvenes a que, pese a la cuarentena, vean en la radio una forma de conocer cosas maravillosas y darle forma a sus metas o sueños. “También soy director de la emisora institucional de una corporación educativa de la ciudad que forma a chicos en esta materia, siempre fortaleciendo sus valores ya que un buen locutor también debe ser una buena y ejemplar persona. Además, tengo una emisora llamada Vikzu Estéreo, que lleva ese nombre en homenaje a mi mamá, Victoria”, añade.

Siempre ha estado en contacto con destacados locutores y emisoras de la ciudad, lo que le da trayectoria y experiencia para enseñar, pero sabe que su carrera apenas comienza. “Seguir trazando metas que pueda cumplir y aprender, eso es lo que quiero para mi carrera. Hacer música también me apasiona y llevar un bonito mensaje a los jóvenes es, sin duda, mi misión social”, dijo el joven, quien se encuentra agradecido con Ever Luis Orozco, locutor al que considera su maestro en esta profesión. “Invito a todas las personas a que me escuchen. En las redes sociales me pueden encontrar como @stiwardsproduction y Vikzu Estéreo”, anota.