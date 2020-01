Tainy presenta su nuevo hit de reguetón 2020

Tainy, el productor número uno en la industria de la música latina, el productor número uno en la industria de la música latina, continúa creando un movimiento único en la cultura urbana. Esta vez, con el lanzamiento de su primer sencillo y videoclip “Mera”, el cual formará parte de su nuevo EP, “The Kids That Grew Up On Reggaetón: Neon Tapes”.

Dalex y Álvaro Díaz, dos talentos de la nueva ola urbana, se unen a esta colaboración. “Mera” es una fusión de sonidos modernos, con un “vibe” de la época dorada del Reggaetón, en la que la letra de Dalex y Álvaro nos describe la dinámica de una aventura que nadie puede saber, pero las miradas crean pura tentación. El video musical fue dirigido bajo el lente de Elliot Muskat, que refleja la esencia del tema. Podemos ver a Tainy conducir un auto a alta velocidad en el que todos huyen de unas chicas pero a la vez pasan un buen rato.

El nombre de este EP hace una clara referencia a Neon16, una “incubadora” de talentos totalmente polifacética que Marco Masís, aka Tainy, y Lex Borrero, ex-VP de Roc Nation Records, lanzaron en el 2019.

El 2019 fue un año súper exitoso para Tainy quien estuvo nominado a tres Latin Grammy: ganando en la categoría Mejor Álbum Urbano por su trabajo de producción en el álbum X100PRE de Bad Bunny. También tuvo una aplaudida colaboración con Benny Blanco, Selena Gomez y J Balvin en “I Can’t Get Enough”, la cual fue su debut como artista; grabó con Bad Bunny el hit “Callaita” y lanzó su éxito mundial “Adicto” junto a Anuel y Ozuna.

Por último, produjo Oasis, de Bad Bunny y J Balvin, un disco que dominó los charts mundiales y fue clave para el posicionamiento de Tainy y donde tomó reino del listado de Billboard “Top Latin Producer” por 26 semanas consecutivas, volviéndose en el número uno productor latino.

El 2020 promete traer aún más éxitos para Tainy, quien está nominado al Grammy americano en la categoría “Best Latin Rock, Urban or Alternative Album” ( Mejor álbum rock, urbano o alternativo) por su producción en X100PRE de Bad Bunny y Oasis de J. Balvin y Bad Bunny, tiene dos nominaciones a Premios Lo Nuestro, cuatro nominaciones a los Premios Tu Música Urbana y presentará su propio show por primera vez en abril en el Festival Ceremonia en México.

Tainy, quien comenzó a explorar la producción musical a los 14 años de edad en su natal San Juan Puerto Rico, es sin lugar a dudas una gran influencia en el movimiento que está reinventando la música urbana latina.