¿Tan rápido? Lina Tejeiro habría confirmado ruptura con Juan Duque

“Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”, dijo el influencer en el programa.