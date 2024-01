Tata Becerra contó lo dura que fue su relación con la madre de Peter Manjarrés

Tata Becerra, esposa del cantante Peter Manjarrés, reveló cómo era la relación con su suegra, quien falleció tras luchar contra un cáncer de colón.

En su última entrevista con Dayana Jaimes, Becerra decidió hablar de la complicada relación que llevó con la madre de su esposo. Peter, antes de presentársela, le contó cómo era el carácter y personalidad de su madre. Tata entendió y pensó que podía ser momentáneo el disgustó, pues era ella quien iba a comenzar una vida con el cantante y de pronto solo buscaba protegerlo. Lea aquí: Peter Manjarrés es duramente criticado por asistir al sepelio de ‘La Gata’

“La señora Imelda... El problema no era conmigo, era con cualquier novia de Peter. Él me lleva a donde su mamá, cuando me vio (me puso) el ‘chicotón’ de cara. Ella quería a Peter en una bolita de cristal, intocable. Era un amor impresionante”, aseguró.