“Te falta empatía”: la fuerte crítica de Carolina Ramírez a Carlos Vives

“La violencia surge también de nuestra incapacidad de ver al otro como un igual. A muchos de ustedes que me leen y que ejercen sus formas de violencia aquí les hago un llamado igual de importante: NO a la violencia en las redes”, fue el trino completo de Vives.

¡Arremetió contra Dávila y Cabal!

Pero eso no es todo, pues Carolina también arremetió contra Vicky Dávila y María Fernanda Cabal en entrevista para ‘La tele letal’.

Cuando le preguntaron por Cabal, la actriz dijo que: “Esa señora raya en lo escatológico. Es una señora fea. A las mujeres nos ha costado tantas luchas empoderarnos y la igualdad, que ella es un gran retroceso para el género femenino. No me representa ni como mujer, ni como madre, ni como política, no me representa en nada”.

Mientras que sobre Dávila expuso que “creo que va a terminar pareciéndose a María Fernanda. No la consideraba una heroína, pero no la consideraba tan villana. Porque María Fernanda de entrada es villana, se cree heroína, pero de heroína no tiene nada”.

Las declaraciones de la actriz han sido muy bien recibidas en las redes sociales, donde elogiaron su sinceridad a la hora de opinar.