“Te voy a meter la mano”: Ana del Castillo casi se ‘agarra’ con “agente de tránsito”

Del Castillo al escuchar lo comentado, se sorprende y le pregunta: “¿cómo y es que es la única camioneta Toyota Fortuner blanca en la ciudad de Barranquilla?”. Lea aquí: ¿Ana del Castillo no es trans? Yina Calderón arremete contra la cantante

El influencer continúa con la actuación, respondiéndole que la camioneta fue reportada y venía a alta velocidad. Pero lo que llevó a Ana a reaccionar airadamente fue cuando el hombre les dijo: “les estoy explicando pero no sé si son brutos o qué”.

“Te voy a meter la mano”, manifestó la cantante bajandose del carro con una botella de agua en la mano. Lea aquí: Así lucía Ana del Castillo en audición del ‘Factor Xs’: un cambio sorprendente

Uno de los acompañantes de Castillo le comentó al “agente de transito” que ella era la dueña del vehículo y que era una reconocida cantante de vallenato por lo que el vehículo no puede ser robado.

“Dios mío, Ana del Castillo, es imposible no amarte”, “’Te voy a meter la mano’ todo el que sabe quien es Ana del Castillo sabe que habla en serio”, “Ese man no le tiene miedo a la muerte jajajaja yo no me quiero ni imaginar esa mujer enojada jajajaja”, “Ese man que la aguanta evitó una tragedia”, “jajajajaja la Ana si te casca”, “Me encanta cómo es esa mujer jajaja”, estos fueron algunos de los comentarios que se leen en el video de los seguidores que respaldan a la cantante.