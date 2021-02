“Te voy a pautar unos minutos”, Kevin Flórez pelea en redes con Jey D

Una nueva discusión protagoniza por estos días el cantante de champeta, Kevin Flórez, esta vez por un fuerte cruce de palabras con otro talento cartagenero, Jey D, quien se ha dedicado por varios años al género urbano. Una publicación de Jey D en sus redes sociales desató la molestia del conocido ‘Rey de la champeta urbana.

“Hubo varios artistas que llegaron al campamento ese día, se parcharon e hicieron música con Fother. En ningún momento mostré rechazo, ni me sentí incómodo. Pero hacen música con Fother y se ponen a hablar que yo quiero meter el pie, que soy egoísta. A mí no me gusta hablar de frente, me gusta hablar con la verdad y tú sabes pa quién es esto, porque aparte de mí usted fue la única persona que grabó con Fother”, fueron algunas de las palabras que Jey D dijo en un video publicado en su perfil de Instagram.