“Tenía actitudes feas”: exnovio de Ana del Castillo sobre su ruptura

“Antes, mi enfoque era buscar compañía y satisfacer el placer de estar con alguien, pero gracias a ella, mis pensamientos ya no son los mismos al cien por ciento”, dijo Javier Matta durante la entrevista.

“No le fui infiel, pero me di cuenta de muchas actitudes que consideraba normales y que en realidad eran incorrectas. Ella me ayudó a darme cuenta de que no era un buen novio y que tenía comportamientos inapropiados. Cuando nos acercábamos a otras personas o amigos en común, la gente decía: ‘¡Ay, Javier Vidal!’ Era molesto. Cuando nuestra relación llegó a su fin, que pensaba que sería duradera, fue un despertar porque fue culpa mía”, añadió.