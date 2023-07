¿Terminaron? El video de Alina Lozano sobre su novio que preocupó en redes

Alina Lozano, famosa por su papel en la popular novela ‘Pedro el Escamoso’, lleva meses atrayendo miles de miradas por su relación con su novio, el creador de contenido Jim Velásquez. Lejos de esconder su relación por las críticas hacia la diferencia de edad que hay entre ambos, la pareja se ha dedicado a presumir a su pareja y revelar detalles del vínculo que tienen.

Todas sus publicaciones juntos son la evidencia de que el joven de 23 años quedó ‘flechado’ por la experimentada actriz. De hecho, como prueba de este amor, tomaron la decisión de unir sus vidas y, según han contado, ya avanzan en los preparativos de su boda. Le puede interesar: Alina Lozano se despacha sobre quiénes intervienen en su relación. Esto dijo

A pesar de la estabilidad que ostentan, una publicación reciente de Alina en sus redes sociales, sembró una duda a sus seguidores. “Jim me dejó”, fue la descripción que escribió la actriz en un video de Instagram, donde cuenta lo que sucedió.

“Amigos, tengo que reconocer con el dolor más grande de mi alma que ustedes tenían absolutamente toda la razón. ¿Por qué no escuché?, ¿por qué no paré a tiempo?, ¿por qué no dije alto?, ¿por qué no tomé ninguna medida? ¿por qué simplemente me enceguecí?”, cuestiona Lozano en un tono de aparente tristeza.