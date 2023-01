Tildan a Mara Cifuentes de “diabólica” por preocupantes fotos

“La iglesia es un hospital de enfermos, no un museo de santos”, escribió Mara en su publicación.

Pero eso no fue todo, pues en algunas historias de Instagram, la modelo aparece con la cabeza del venado en la boca, en otros aparece con música de fondo y en una fotografía escribió: “Tu esposo me hizo jurar que no te diría nada, pero me muero por mandarte las fotos. Per... católica”.

Para muchos, Mara necesita seguir trabajando en su salud mental ya que con estas publicaciones preocupó a más de uno que afirmó que estaba evidentemente fuera de sus cinco sentidos.

Cabe recordar que hace algunos meses ya había estado en el ojo del huracán cuando confirmó que era adicta al ‘tusi’ y que sufría de varios trastornos mentales, tanto así que tuvo que internarse en una clínica por sus constantes episodios de ansiedad, depresión y bipolaridad. (Mara Cifuentes habló de su problema con las drogas: “soy adicta al tusi”)

Tras recuperarse y regresar a su vida “normal” la modelo estuvo tranquila por un tiempo y ahora, parece que recayó.