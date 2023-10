Tito Nieves se presentará en El Bronx con su apadrinada Daniela Darcourt

El salsero puertorriqueño Tito Nieves disfrutará su regreso para cantar en Nueva York, la ciudad donde creció y arrancó su carrera hasta ser uno de los máximos exponentes del género, y se presentará el próximo fin de semana en el Lehman Center for the Performing Arts en El Bronx. Lea: Tito Nieves: “La salsa vive, la salsa no tiene comparación”

¿Dónde se meten los latinos de Nueva York?

“Tengo gratos recuerdos de Nueva York” dice a EFE pero también siente “nostalgia” con la desaparición de los clubes donde las orquestas se presentaban y el público latino acudía a bailar los fines de semana. “¿Dónde se meten los latinos?”, cuestiona.

Es una de las razones, comenta, por las que no viene con tanta frecuencia a la ciudad, donde se presentó hace dos años en el Festival de salsa del Barclays Center en Brooklyn.

“Cuando estoy en la tarima es lo que revivo (la época de los clubes), cuando canto los clásicos como ‘De mi enamórate’ y veo la reacción del público”, indica el intérprete de “Fabricando fantasías”, uno de los salseros principales de finales de la década de 1980, que se encargó de introducir este estilo musical en Estados Unidos. Lea: Tito Nieves: “El mundo pide más salsa, hay que impulsar a los jóvenes”

Nieves, que tras pasar por varias orquestas comenzó su carrera en solitario en 1986, indicó además que llegará al escenario del Lehman Center con su maleta cargada de los éxitos que esperan sus seguidores “porque ya no son de Tito Nieves, son del público” y que incluyen además “Señora ley”, “I Like It Like That”,“Sonámbulo”, “Tú y yo” y “Piragüero”, entre otras, “que no pueden faltar”.

Destacó la participación de Darcourt -con quien grabó “Si tú te atreves”-, a quien presentará al público neoyorquino.

“Es una chica bien preparada y la apoyo 100 %”, dice y agrega que está apoyando nuevos talentos en momentos en que “no hay casas discográficas y la radio es limitada” para los que comienzan.