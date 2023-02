¡Todo un éxito! Karol G bate récords con su álbum ‘Mañana será bonito’

“La mujer en la que yo me voy a convertir después de esto que me está pasando...”, dijo la cantante paisa en una entrevista cuando empezó a ver la luz al final del túnel tras aquel episodio de desamor, audio que se volvió viral en la red social Tik Tok durante mucho tiempo al ser usado por otras mujeres inspiradas por Carolina Giraldo (nombre de pila de Karol G), un icono de superación femenina.

"Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de las ilusiones y los sueños, definitivamente el Mañana fue Muy bonito: Récord de un álbum femenino latino con más de 32 M de streams en Spotify, primer #1 global en Apple Music lifetime y 2do debut femenino más grande de la historia en YouTube... ¡wow!", escribió Carolina en la descripción de su post de Instagram.

Y añadió: “Y no... no se trata solo de los números... pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y, ¡juntos estamos haciendo historia! De verdad que significa el mundo entero para mí. No dejen de escucharlo, bailarlo y dedicarlo que está hecho con el ‘cora’ pa’ eso... ¡Gracias!”.