¡Todo un éxito! La presentación de Karol G en ‘Saturday Night Live’

La ‘Bichota’ describió esa foto como “una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, escribió en su cuenta de Instagram. (Le puede interesar: Karol G está molesta por foto en revista pasada de retoques)

Luego de su presentación, Carolina Giraldo compartió una serie de fotografías de lo que fue su paso por este programa que se caracteriza por ser cómico, con situaciones humorísticamente extrañas, parodias y sarcásticas bromas que realizan a personajes importantes.