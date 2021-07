Trabajadores de Kylie Jenner dicen que se les prohibe mirarla a los ojos

Algunas personas que trabajaron en el compañía Kylie Cosmetics, de la que es dueña Kylie Jenner, aseguraron que la famosa les tiene prohibido cualquier tipo de interacción con ella, entre esas mirarla a los ojos, hacerle preguntas o tomarle fotos. Asimismo pasa con su madre, Kris Jenner, cuando llega a la fábrica.

“Antes de que ingreses a trabajar, los supervisores te dicen: ‘no tienes permitido hablar con ellas, se supone que ustedes deben seguir trabajando, no tienen permitido tomarse fotos o hacerles preguntas. No les hablen y ni siquiera las miren“, dijo una mujer de nombre Irene al medio The Sun.

La mujer también agregó que cuando Kylie llegaba solo observaba el trabajo de sus empleados sin dirigirles la palabra.