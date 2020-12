Tras fuerte altercado, Andrea Valdiri y su hermana aún no se hablan

¿Qué le preguntaron?

“¿Todavía no te hablas con tus hermanas?”, fue la primera pregunta que le hicieron, a lo que ella respondió: “No me hablo con ella pero sé que llegará el momento y la hora. Entre familias no deben existir las rivalidades, y porque sangre es sangre, estar en desacuerdo con la familia, no está bien”.

Sin embargo, los seguidores de Shujam en Instagram no dejaron de insistir en el tema y le preguntaron. “¿Ya te hablas con Andrea? Sería super verlas a todas unidas en el amor familiar”.

En esta última no pudo contener las lágrimas y dijo: “Mucha gente no sabe por las cosas que he pasado y no las voy a decir por aquí. El trago me ha puesto sensible, no sé si es por la época, estoy muy sentimental. Gracias por tantas preguntas, no me encuentro bien, tengo muchas ganas de llorar. Hay cosas que la gente no sabe, que inventan de mí pero así es la vida”, finalizó.