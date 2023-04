Tras muerte de su hijo, Maribel Guardia regresa al teatro y rompe en llanto

“Le hicieron un homenaje a mi hijo, muchas gracias, les agradezco mucho de verdad, él era mi amor, el niño de mis ojos, ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó”, dijo la artista de 63 años en una entrevista a diferentes medios mexicanos. (Le puede interesar: Famosísima actriz de Marvel se declaró fanática a morir de Betty, la fea)

La también cantante y presentadora costarricensemexicana había publicado en sus redes sociales que al rezar el rosario para su hijo Julián, lo ve “pleno y rodeado de luz”, por lo que después de revelar tal experiencia ya no le temería a la muerte: “Ese regalo que me dio (Julián Figueroa), ese abrazo de luz que me dio me traspasó mi tristeza a otro lugar [...] Ya no le tengo miedo a la muerte, ya sé lo que hay allá”, expresó.