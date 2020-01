Tras salir de Sábados felices, ‘El Hombre caimán’ consiguió trabajo en reality

Desde que Caracol Televisión decidió sacar a ‘El Hombre caimán’, Álvaro Lemmon, de Sábados felices después de 45 años en el programa, las noticias relacionadas con él no han sido muy alentadoras.

Hace poco el mismo humorista dijo a ‘Lo sé todo’ que estaba pasando por una difícil situación económica. Endeudado, sin dinero, con embargos y sin trabajo, Álvaro expuso su caso al programa y a través de redes sociales también pedía oportunidades de trabajo.

“Tengo 44 años en Sábados felices y me llamaron para acabar esa vaina, pero el problema es que quieren que me vaya sin plata. Yo estoy pensionado, pero me dijeron que seguía sin nómina”, dijo.

Ahora, luego de varios días, Telecaribe escuchó el llamado de ‘El Hombre caimán’ y lo llamó para que hiciera parte de un nuevo producto de nombre ‘La fórmula del humor’.

En redes el canal anunció que el comediante estaría en el reality que está próximo a estrenarse.