Tras superar el cáncer, Diego Guauque reaparece con nuevo mensaje

Ahora, Diego Guauque sabe muy bien que aunque el periodismo es su pasión, lo retomará en el momento preciso cuando ya tenga su vida íntima organizada, mientras tanto su salud es su prioridad, así lo ha detallado el periodista en varias oportunidades en diferentes entrevistas.

“Es que, por ahora, no pienso en el regreso a la vida laboral. Mi prioridad es sanarme por completo. Aún me canso. Me acaban de extender la incapacidad justamente por eso. Además, entro en proceso de radioterapia porque, pese a que ya me sacaron el sarcoma, hay que asegurarse de que no haya quedado algún rastro en el organismo”, declaró Guauque en entrevista con Semana.