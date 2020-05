‘Tres corazones y un café’, un tema de amor que surgió en cuarentena

El tema, nació el pasado 19 de marzo de una reunión de colegas cartageneros que decidieron hacer música en sus casas al mismo tiempo que cuidaban de su salud, pues no era necesario salir a la calle.

Es por eso que varios cantantes se han dedicado no solo a disfrutar del tiempo libre con sus familias sino también a crear más música.

‘Tres corazones y un café’, fue lanzada el 10 de mayo en medio de la celebración del Día de la Madre y el videoclip ya está disponible en YouTube. La letra tiene una gran historia de amor que relaciona a dos de sus compositores.

“La motivación de todo el tema tiene que ver con que Tuto siempre estuvo enamorado de la que actualmente es su pareja, él siempre persiguió ese corazón y cuando por fin se pudo dar la relación, se dio cuenta que ya no era un solo corazón sino tres, pues ya ella tenía dos hijas. Yo también me relacioné con la letra porque me pasó igual con quien hoy es mi esposa”, explicó Pieish.

Gizas Dee, en la producción y mezcla, y otra persona en Medellín, fueron otros de los que colaboraron con el tema que es netamente casero, producto de la cuarentena.

El lanzamiento del clip fue ayer, 10 de mayo, pero en redes y otras plataformas digitales será el próximo 22 de mayo, pues aseguran que la idea es que la gente vea el video y no solo escuche el audio.

“Mostrar cómo se hizo, de qué trata y que es una canción familiar, son varios de los aspectos que queremos destacar del clip”, puntualizó.

¿Ya lo viste? Aquí te dejamos el video que ya está en YouTube donde, con pocas horas, alcanza más de 5 mil reproducciones.