Tres derrames cerebrales y un infarto: Demi Lovato sobre su sobredosis

“Me quedé con daño cerebral, y todavía estoy lidiando con los efectos de eso hoy. No conduzco un automóvil porque tengo puntos ciegos en mi visión (...) durante mucho tiempo me costó leer. Fue muy importante cuando pude leer un libro, que sucedió como dos meses después porque mi visión estaba muy borrosa”, detalló Demi sobre las secuelas de su sobredosis.

Michael D. Ratner, director del documental, tuvo acceso a la famosa en medio de la etapa más difícil de su vida. En el proyecto audiovisual también aparecen las voces de los familiares y amigos de la artista, como su mamá, su padrastro, su hermana y hasta el cantante Elton John, quienes contarán ese episodio de la vida de Lovato que la levaron al límite. Para ver el tráiler puedes ingresar a Youtube.

Además, Lovato contó en una entrevista que “no cambiaría nada” sobre lo que pasó después de la sobredosis, pues para ella eso tenía que ocurrir al considerar que fue una lección que le tocó aprender, además agregó que “fue un viaje doloroso, y miro hacia atrás y a veces me pongo triste cuando pienso en el dolor que tuve que soportar para superarlo, pero no me arrepiento de nada”.

Demi Lovato tiene claro que no volverá a pisar ese difícil momento de su vida, pues narró que “me enfrenté a muchas consecuencias y siento que todavía están ahí para recordarme lo que podría pasar si alguna vez vuelvo a entrar en un lugar oscuro. Estoy muy agradecida de ser alguien que no tuvo que hacer mucho en rehabilitación. La rehabilitación vino por el lado emocional”.

Finalmente, Demi detalló que es una mujer que se preocupa por su comunidad, por el planeta entero y por ayudar a los demás, pues advirtió que seguirá haciendo música pese a atravesar por “traumas pasados” y demás situaciones que enfrentó en la industria de la fama.