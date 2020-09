¡Triste noticia! Carolina Cruz se tuvo que despedir de su mascota

Una profunda tristeza invade a la familia de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, quienes después de luchar por varias semanas por la recuperación de su perro ‘Dandy’, recientemente les tocó, con profundo dolor, dejarlo descansar. La misma presentadora se encargó de darle la noticia a sus seguidores, que habían estado a la expectativa de la recuperación de la mascota, luego que Cruz compartiera el siguiente mensaje: “Este chiquitico mío está bien delicadito. Lo único que tengo claro es que este amor es tan GRANDEEE que jamás te dejaría sufrir, dejaría mi EGO a un lado y me iría acostumbrando a no tenerte cerca pero jamas verte mal. Estamos en las manos de DIOS, lo mejor para ti”.

Sin embargo todo indica que ‘Dandy’ fue empeorando con los días, por lo que después de tanto pensarlo, en familia decidieron que era el momento que pasara a mejor vida. En su relato, Carolina Cruz contó que después de haber perdido a una mascota con la que vivió por 14 años, se negaba a tener otro perro, pero cuando inició su vida en familia con el actor Lincoln Palomeque, él llegó a casa “con su equipaje, entre todo lo lindo y maravilloso que traía estaba DANDY, primero trate de no mirarlo para evitar encariñarme con el, pero los que me conocen saben que mi amor por los animales es inexplicable.

Poco a poco me fui enamorando de él, se robó mi corazón y me mostró nuevamente porque ellos son ángeles en esta tierra”.

En el texto donde dio la noticia, Carolina admitió que la salud del perrito durante todo el 2020 no era la mejor, sin embargo la última semana fue la más difícil de todas. “Todo está año la Salud de DANDY empezó a empeorar pero en los últimos 6 días ya no era el mismo, empezó a sentir dolor al caminar, lo intentamos todo, pero este fin de semana, al ver lo mal que estaba tomamos la difícil decisión de dejarlo descansar, nos dio tanto amor y tantos momentos maravillosos que no era justo verlo sufrir. Sábado y domingo le dimos más y más amor, todo el que cabía en nuestros cuerpos, ayer en la tarde empezó a sentir mucho dolor y al verlo así salimos corriendo para dejarlo volar. Fue muy rápido, pero allí estuvimos con el, abrazándolo hasta el último momento, llenándolo de Calor, compañía y amor”.

Por último, reveló que darle la noticia a su hijo, Matías, le preocupaba pero que una vez se lo contaron, le sorprendió lo bien que lo tomó. “Explicarle a Mati fue más fácil de lo que pensé, este chiquito lindo tiene una Magia y una capacidad de entender las cosas desde el amor que me deja sin palabras.

Te amamos pulga linda. Extrañare todo de ti, tú nariz fría, tus besos, tu olor, nuestros arrunches, gracias por cuidarme tanto, por ser mi sombra, por cuidar a Mati, por cuidarnos. Te amamos”, concluyó.