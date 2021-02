¡Triste noticia! Padre de Natasha Klauss fallece por cáncer terminal

El pasado mes de diciembre, la recordada ‘Sarita’ de ‘Pasión de gavilanes’ le contaba al mundo lo feliz que estaba de haberse comprometido con Daniel Gómez. En aquel momento narró que la pandemia no había sido del todo mala para ella pues había encontrado el amor, pero todo indica que la felicidad de duró muy poco pues recientemente recibió una dura noticia, el fallecimiento de su papá.

Tal como ella misma lo compartió en su cuenta de Instagram, fue aproximadamente un mes en el que estuvo batallando junto con su padre contra un cáncer terminal que acabó venciéndolo. “Descansa y vuela alto te amo viejo infinitamente fuiste el mejor papá y la paz que sentí en el corazón al momento de tu partida fue la paz sobrenatural de DIOS créanlo se siente”, inició escribiendo.

De inmediato, Klauss contó cómo fueron estos últimos días para ella y para su papa, que ahora descansa en el cielo.

“Fue un mes intenso contigo en la clínica pero no me separé de tu mano hasta que te pasaron a uci tus caricias fueron mí motor y fuerza en todo momento gracias a todos por estar pendientes fue un luchador guerrero hasta el último minuto un cáncer terminal le fue apagando su cuerpo pero su espíritu jamas se Apagó todo lo contrario fue el que me susurró al oído todo el tiempo TEN FUERZA TE AMO y hoy te sentí y se que estás en los brazos de DIOS”, finalizó.

Personalidades como Elianis Garrido, Danna García, Paola Rey, Mónica Rodríguez, Fabián Mendoza, entre otros, le manifestaron sus condolencias.