“Turbulenta”: así describió Valentina Lizcano su pelea con el padre Chucho

Valentina Lizcano, una reconocida actriz colombiana, llamó la atención de los internautas luego de revelar una discusión ‘turbulenta’ que tuvo en el pasado y que le costó su relación con uno de los canales más importantes de la televisión colombiana. La caleña que ha estado frente a las cámaras desde los 17 años y que hizo parte de

‘La reina del flow’, ‘Protagonistas de novela’, se abrió a contar aspectos pasados de su vida y que hicieron parte de las experiencias que marcaron su paso por la televisión.

En medio de una entrevista para el programa de farándula “Lo sé todo”, la actriz contó que tuvo un altercado con el padre ‘Chucho’, uno de los sacerdotes más reconocidos en Colombia, en una situación que le costó la salida de RCN durante varios años, y que le impidió participar en los distintos castings para las producciones del canal. Lea aquí: “Llegó a introducir sus dedos”, el fuerte relato de Valentina Lizcano

“Ser mujer en este medio es complicado, ha sido duro mantenerme fiel a mí misma, a mis creencias y respetando cada etapa de mi vida. He pasado por todas las etapas frente a las cámaras. Desde los 17 años estoy frente a estas y he cometido errores. Gracias a Dios no había redes sociales en ese momento”, confesó la actriz caleña sobre los altercados que ha tenido a lo largo de su carrera.