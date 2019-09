Twister ‘el Rey’ denuncia presunto maltrato físico contra dos de sus hijos

“Ya no aguanto más, me cansé de callar”, fueron las palabras con las que Israel Gómez Monterrosa, también conocido como Twister ‘el Rey’, comenzó su relato sobre la grave situación que estarían pasando sus hijos menores en Cartagena.

El Universal habló con Jorge Raad, representante de Twister, quien manifestó que “hace tiempo tenían indicios de la situación, pero solo hasta el pasado mes de agosto fue que se hizo notorio el problema cuando los niños llegaron con moretones en las orejas y un policía del cuadrante de la zona donde viven ellos en Cartagena se comunicó con el artista para decirle que buscara la custodia de los niños antes de que algo peor les pasara”.

Agregó que “los vecinos se dieron cuenta del maltrato luego de que el niño saliera a la ventana a pedir auxilio y a llamar desesperado a su papá y a su abuelita paterna. Ahí es cuando ellos llaman a las autoridades, quienes también se percatan de la situación y escuchan que Emily, la otra menor, les dice: ”Señor lléveselo para que por lo menos él sea feliz”. Pero, aún no hay soluciones.

Por su parte, el intérprete de ‘Una cosa loca’ ha manifestado que no aguanta más la situación, pues para nadie es un secreto que sus hijos son lo más importante en su vida.

“Cada tarde y fin de semana para mi es una pesadilla por no saber nada de mis hijos menores. El único canal que tengo es el colegio, ya no es un secreto lo que viven mis hijos. He tomado cartas en el asunto pero este proceso no avanza como avanza mi desespero, mi miedo y mi preocupación por ellos”, dijo el cartagenero.

Amenazas al cantante

La ex de Twister no solo es señalada de agredir a sus dos pequeños sino también de amenazarlo con no dejarlo ver nunca más a los niños si no le pone el dinero que ella le pide. La mujer ha llegado hasta el punto de desearle la muerte al llamado ‘Rey de la champeta’.

“Por mis hijos y por Dios que te voy a armar un escándalo, diciendo que tú no le mandas ni mil pesos a los pelaos. Ve lo que te estoy diciendo y tú no tienes pruebas de que tú me has dado nada y sabes que lo hago, así que deja la cosa conmigo”, dice en uno de los audios Emily Castañeda, madre de los hijos menores de Twister.

Ante esto, el representante de Twister aseguró que ya entablaron una demanda de familia en contra de la madre de los menores y una denuncia penal en contra de ella y su actual pareja por maltrato infantil. Además, presentarán una queja disciplinaria en contra de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) porque afirma que han sido negligentes en su actuar para proteger a los menores.

Pese a esto, Twister confía en la justicia y espera que se protejan los derechos de los menores, pues dice que hay suficiente evidencia que demuestra que el entorno en el que se encuentran no es sano para ellos ni para su integridad, por lo que luchará por la custodia total de sus pequeños.

Hasta el momento, Emily Castañeda, madre de los pequeños, no se ha pronunciado al respecto.

Cabe señalar que el cantante de champeta tiene 4 hijos, que son la luz de sus ojos, y viven todos en Cartagena, sin embargo, con la madre de los mayores tiene muy buena relación. Actualmente, el artista reside en Barranquilla con su actual esposa, Eliana Rodas.

‘El Rey de la champeta’ confesó que es hijo de madre soltera y fue ella quien lo sacó adelante, por lo que hizo la promesa de que jamás abandonaría a sus pequeños, pues él más que nadie sabe lo que es crecer sin una figura paterna.

“Siempre supe en mi vida que el día que tuviera un hijo no repetiría mi historia, no tuve la figura paterna en mi vida, y eso no marcó pauta porque mi madre supo hacer su trabajo y esforzarse para que el impacto de tal hecho no marcara mi vida, amo a mis hijos por sobre cualquier cosa, por eso los apoyo y ayudo a salir adelante como es mi deber”, dice parte del mensaje que publicó el cantante en Instagram junto a un video con sus 4 hijos.