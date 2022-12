Un accidente sería la causa de la delicada enfermedad de Bruce Willis

“Todos los que lo conocíamos nos dábamos cuenta de que algo no andaba bien, solo que no sabíamos el diagnóstico exacto, nada más que algo cognitivamente iba mal y eso no era un secreto. Igualmente, este diagnóstico específico y el hecho de que no fuera a actuar nunca más fue sorprendente para todos”, dijo la fuente a The Sun. (¿Qué es la afasia, enfermedad que padece Bruce Willis?)

“Nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le han diagnosticado afasia, que está afectando a sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él”, dijo en marzo la familia del actor en un comunicado. Y añadió: “Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo”.

En septiembre pasado Willis se convirtió en la primera estrella de Hollywood en vender sus derechos de imagen a la empresa Deepcake. Gracias a esto su rostro podría transplantarse digitalmente a otro actor y figurar en piezas audiovisuales futuras. (10 películas que convirtieron a Bruce Willis en una leyenda de la acción)

En días recientes se supo que el actor y su ex esposa Demi Moore serán abuelos por primera vez. Una de sus hijas, Rummer, anunció que se encuentra en estado de gestación, aunque se desconoce todavía el sexo del bebé.