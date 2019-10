Un cartagenero, entre las apuestas de Carlos Vives y Gaira Música Local

En 1993 comenzó el sueño que luego tuvo un largo período de silencio, pero con la terquedad de aquél a quien le gusta cumplir sus sueños, Carlos Vives vuelve con Gaira Música Local.

Se trata de su sello musical que le apuesta a la identidad colombiana y su diversidad, explorando al mismo tiempo los sonidos del mundo que comparten orígenes similares.

La marca nació en 1993 con la salida del álbum ‘Clásicos de La Provincia’ de Carlos Vives y tuvo una división llamada Gaira Sentimiento Nacional, que generó programas de televisión como ‘La Tele’ y los primeros dibujos animados hechos en Colombia llamados ‘El siguiente programa’.

De ahí en adelante las producciones musicales fueron en ascenso, llegaron agrupaciones como ‘La Provincia’, ‘Distrito Especial’, el conglomerado ‘Bloque de búsqueda’ , ‘Pombo Musical’ , el dueto Iván y Lucía y producciones como ‘Porro nuevo’ , de Adriana Lucía, ‘Indira’ de Gusi y el álbum ‘Vives’ , de Carlos Vives, entre otros.

“Gaira Música Local ha sido vanguardia y ha estado en la génesis de los nuevos sonidos colombianos. Tenemos una historia que recoge nuestra identidad y por eso hoy queremos entregar la marca con nuevas propuestas”, comentó Carlos Vives.

Es así que Gaira Música Local regresa con el apoyo de Sony Music y The Orchard (compañía estadounidense de música y entretenimiento, especializada en distribución de medios, marketing y ventas) para presentar a Pacific Broders, Distrito Especial y Esteban Nieto, los primeros artistas firmados por el sello en esta nueva etapa.

“Comenzamos con Pacific Broders, Distrito Especial y Esteban Nieto... Ellos representan parte de nuestra identidad, van desde el Pacífico, pasando por el rock nacional hasta llegar al Caribe con lo tropical y el vallenato. Cada uno lanza su primera canción”, continuó Carlos Vives.

Regresa Distrito Especial fue creado hace más de 30 años por Bernardo y Carlos Iván, que son bogotanos y vincularon a Einar Escaff, quien llegó de Barranquilla poniendo el toque costeño que necesitaba el rock de Distrito Especial para ser una banda muy colombiana.

“La música es un ‘software’ con el que uno nace y a nosotros se nos fue despertando con el rock progresivo inglés: Emerson, Lake & Palmer; Palmer, Yes, King Crimson, Genesis, Jethro Tull y Led Zeppelin nos volaron la cabeza y el corazón. Aún quedaban pedazos nuestros que poco después fueron atropellados por los argentinos: Luis Alberto Espineta, Charly García y todos sus descendientes”, comentaron sus integrantes.

Y agregaron: “Del interior hemos rescatado el bambuco y del folclor costeño la cumbia y el chandé. Carlos Vives ha sido fan de Distrito desde siempre y nosotros fans de su rebeldía que comulgaba con la nuestra. Él fue el productor ejecutivo del álbum ‘Documento’ y financió la grabación y factura del video de ‘Candelaria’ . El sello Gaira Música Local es para nosotros hogar y color de identidad.”.

DESDE LA FANTÁSTICA

Otra de las apuestas es Esteban Nieto, quien nació hace 28 años en Cartagena. Representa el sonido vallenato, el tropipop y el Caribe.

“Me acuerdo que de muy pequeño me encantaba imitar voces, acentos, crear personajes y bailar. Empecé a escribir canciones desde los 14 años. Siempre estaba en todos los talent shows que hacían en mi colegio. Si no era cantando, era creando un personaje o molestando por ahí con personajes creados por mí. Mi abuelo Víctor Nieto (creador del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias) me presentaba a todas las grandes estrellas del momento que llevaba al festival. Sin duda, fui influenciado por esta vivencia”, comentó el artista.

Con el vallenato tuvo un amor a primera vista y una pasión por las letras y la fuerza que exige su canto. “Me convertí en compositor vallenato para todas esas mujeres que me han llenado de inspiración. Siempre hice y seguiré haciendo canciones románticas”, agregó.

El primer sencillo que sale bajo el sello Gaira Música Local se llama ‘Me muero por tenerte’ , una canción escrita por Esteban en Medellín, donde estudió música en la Universidad EAFIT.

Esta canción llegó a las manos de Carlos Vives, el artista colombiano que más lo ha influenciado. “Me acuerdo cuando llegué al estudio y él me enseñaba cómo tenía que cantar para lograr mayor fuerza y junto a Martín Velilla y Andrés Leal, lograron darle un giro a ésta canción”, finalizó.

PACÍFICO PROFUNDO

Una amistad de más de 20 años los llevó a volverse cómplices en la música. Pero fue en Gaira donde se encontraron para este proyecto musical llamado ‘Pacific Broders’.

“Nos gusta crear, cantar y disfrutar cada instante; la música es nuestra manera de vivir. La tenemos clara, diseñamos nuestro estilo propio; crecimos en familias musicales y formamos nuestro carácter con ritmo y bacanería. Conocimos el mundo acompañando prestigiosas orquestas y artistas que influyeron notoriamente en nuestro desarrollo artístico. La tarima, el escenario y las tablas son lo nuestro. La movida estuvo buena, pero pasó a otro nivel cuando captamos la atención de Carlos Vives, quien además de ser gestor y mentor de este proyecto es la persona que tuvo la visión de juntarnos oficialmente”, comentaron sus integrantes.

‘Tumbao latinoamericano’ es su primera canción, la cual incita a mover el cuerpo para bailar y disfrutar la vida. Muestra el sabor y las melodías de una región que vibra con la marimba, la tambora y los sonidos electrónicos que hay en el Pacífico de hoy.