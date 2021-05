¡Una nueva faceta! Luifer Cuello debuta en la televisión como chef

La particular forma de preparar y explicar sus recetas convirtió a Luifer en un referente de la cocina en redes pero ahora llegó el momento de llevarlo a otro nivel y todo esto después de aceptar la propuesta que el canal Telecaribe le hizo.

“Pasaba por aquí para decirles que a partir de hoy comienza una nueva etapa en mi vida, un proyecto que no podía dejar ir de las manos porque es un regalo de Dios. Ustedes saben que yo soy cantante de vallenato hace 19 años pero soy amante a la cocina, a la gastronomía, entonces el canal Telecaribe me ofreció un contrato, me ofreció un trabajo muy bonito que tiene que ver con la gastronomía, gracias a mi página @Uffquedelicia”, fueron sus primeras palabras.

De inmediato el intérprete del ‘Vallenato reggae’ reveló el horario en el que sus fanáticos podrán disfrutar del espacio llamado ‘Hagámoslo Rico’.

“Quiero contarles una maravillosa noticia, un regalo de Dios, que seremos presentadores del programa de cocina de Telecaribe. Todos los días de 11:30 a 12 del medio día. Seguiremos haciendo música, alegrando corazones a través de nuestros corazones pero esta es una oportunidad que no debemos dejar perder”, finalizó.