Una palenquera es la nueva Miss Belleza Étnica 2022

Precisamente, El Universal habló con la ganadora del certamen, quien nos contó más de ella, su experiencia en la competencia y sus aprendizajes.

“Para mi es un logro más para probarme a mí misma de lo que soy capaz y tomarlo como ejemplo para que las nuevas generaciones me miren como ejemplo de superación. No lo hago solo por mí sino por mi raza y aquellas chicas que quieren triunfar también en el mundo del modelaje”, explicó Suleidys.

Agregó que: “Aunque he estado en otros concursos, este certamen fue un gran aprendizaje porque afiancé mi pasarela, mi actitud, la confianza en mí, siento que eso fue lo que me ayudó a ganar”.

Finalmente, la nueva Miss Belleza Étnica aseguró que una de las cosas más díficiles de pasar por este reinado fue la llegada a los ensayos y todos los compromisos que este abarca.

“Mi llegada a los ensayos fue complicado porque vivo en San Basilio de Palenque, por lo que llegar a Cartagena se me dificultaba no solo por la lejanía y el transporte sino por el dinero, sin embargo, cuando no podía me quedaba practicando en mi casa para no perder el hilo”, puntualizó.

Por ahora, la nueva reina cumplirá con los compromisos del certamen y también seguirá preparándose para presentarse en el Reinado de la Independencia de Cartagena en 2023.

Cabe mencionar que Miss Belleza Étnica es un concurso organizado por el diseñador de modas cartagenero Guillermo Herazo, reconocido por vestir reinas y modelos, de la talla de Laura Barjum, nuestra Virreina Universal y diferentes personajes reconocidos a nivel local y nacional.