Una “valiente” Mon Laferte derrocha voz y activismo en Viña del Mar

Antes de llegar a la tercera canción de la noche, el público ya gritaba “¡Gaviota, Gaviota!”. Y no es de extrañar, porque Mon Laferte jugaba en casa, Viña del Mar, en cuyo popular festival se presentó este lunes con un recital cargado de fuerte activismo por la crisis social que vive Chile.

DONARÁ LAS GAVIOTAS

“¡Gaviota, gaviota!”, empezaron a corear las gradas, un acto que se repitió una y otra vez a lo largo del concierto. Finalmente, se confirmó lo obvio: la ilustre viñamariña obtuvo sendas gaviotas de plata y de oro -como ya logró en su primera presentación en el festival, en 2017- pero no la de platino, a pesar de que también la pedían para ella.

Las dos estatuillas, la compositora anunció que las donará a una fundación. Al recibirlas de mano de los presentadores del festival, María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, la cantante, emocionada, optó por no decir nada. Más tarde, sí.

“Como símbolo de que Chile está en un momento muy especial, difícil, a modo significativo yo voy a entregar mi gaviota. Yo no quería venir a celebrar un festival. Se la voy a dar a alguien que necesite (...) El cariño ya me lo llevo. Esto no es una ofensa, para nada”, afirmó uno de los rostros más críticos con el Gobierno de Sebastián Piñera.