US Music ctg, el colectivo que apoya el talento local

De esa unión salió US Music ctg, que tiene a varios talentos enfocados en mostrar sus creaciones al mundo. “US Music viene con el objetivo de enseñar su arte de manera fresca y mostrando que con poco se puede lograr mucho. Nos enfocamos en géneros como reguetón, trapetón, dancehall, afrobeats, afrodancehall, entre otros. Tenemos artistas dedicados especialmente a algunos de esos géneros, pero eso no impide su versatilidad”, cuenta un integrante.

Sus artistas

Actualmente cuenta con talentos emergentes como Damian B, Gress Mc, Jeanse, Janvier, Jdb, This is Mailo y Tavo the Producer. Vienen de familias de artistas o desde niños descubrieron que su pasión eran las melodías. Componen, interpretan muy bien y siempre se inspiran en las vivencias de los barrios de la ciudad o personales.

“Lo resultados, hasta ahora, han sido positivos. Hemos ido forjando poco a poco nuestro público, vamos a pasos lentos, pero seguros, siempre con fe en Dios y agradecidos con la gente que nos apoya. Nuestra visión a futuro es consolidarnos como un sello discográfico”, agrega.

Aunque son optimistas, aceptan que la emergencia sanitaria a aplazado muchos proyectos. “Esperamos lanzar más producciones en las siguientes semanas. Ya tenemos videos en nuestro canal de YouTube US Music ctg, con la productora Nosotros Mismos Media, y estamos activos en las redes sociales, que tienen el mismo nombre”, añade.