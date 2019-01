Usuarios de redes rechazan a humorista que se burló del atentado en Bogotá

Su publicación fue realizada después de burlarse de un video que compartió el también humorista Iván Marín, famoso por su participación en el programa Comediantes de la Noche, quien expresó su dolor y rabia por el atentado.

“Vieron el atentado que pasó en Bogotá, estoy muy triste pero no por eso sino porque un comediante subió un video llorando por lo del atentado y no haciendo chistes... en qué mundo estamos donde los comediantes ya no hacen chistes, comediantes piratas... me indigna mucho de verdad”, expresó en otro video.