“Valen más”, la nueva balada en forma de aliento de Morat

“Valen más” está compuesta por la propia banda junto con Andrés Torres y Mauricio Rengifo quienes, a la vez, se han ocupado de la producción junto a Juan Pablo Isaza.

Esta canción es el tercer capítulo del nuevo proyecto de Morat, que se editará este 2022. Un viaje en el tiempo para entender lo antiguo desde una perspectiva moderna, adaptando en todo momento los mecanismos propios de la época analógica.

Morat no para de cosechar éxitos y romper récords, así lo ha hecho con su última canción “París”, en colaboración con el rapero argentino Duki, que se ha convertido en la mejor canción del histórico de la banda con más de 45 millones de streams.

La banda colombiana, que acumula más de 1,7 billones de reproducciones en lo que llevamos de 2022 y más de 6 millones de seguidores en las redes sociales, han entrado en el top 100 de artistas con más tickets vendidos en el mundo según la revista Pollstar, acumulando 4 fechas sold out en el Wizink Center de Madrid, 11 sold out en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, 7 sold out en el Movistar Arena de Bogotá, entre muchos otros...Sin duda, Morat no tiene límites, y estamos seguros que lo mejor está por llegar.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip minimalista dirigido y editado por Jean La Fleur, dónde la imagen retro se consigue con una cámara antigua que reproduce la interpretación de los colombianos en una habitación sombría dónde una estética sencilla pero exquisita abalanza el protagonismo al mensaje vital de la canción.