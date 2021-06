Valeria Ayos es Miss Universe Cartagena y ¿las demás inscritas?

Recientemente se conoció un comunicado entregado por la organización de Miss Universe Colombia que decía: “la señorita Valeria María Ayos Bossa, nacida en la ciudad de Cartagena de Indias, quien por motivos de fuerza mayor no pudo participar en Miss Universe Colombia 2020, ha decidido tomar su cupo en la edición 2021 del concurso. Por consiguiente, la organización le otorga el título de Miss Universe Cartagena 2021”, de inmediato las reacciones no se hicieron esperar y en el gremio de los reinados de la belleza hubo opiniones divididas. Algunos celebrando la noticia de esta nueva oportunidad que se le dio a Valeria, mientras que otros refutaban porque se generara este espacio a caras nuevas.

Miss Universe Colombia responde

El Universal se puso en contacto con la franquicia liderada por Natalie Ackermann y desde su oficina de prensa le preguntamos “¿qué sucederá con las chicas que se habían inscrito por Cartagena”, a lo que la organización respondió vía WhatsApp: “El titulo de Miss Universe Cartagena no estuvo habilitado este año en el momento de las inscripciones. Este año decidimos solo habilitar departamentos, no ciudades como Cartagena o Bogotá”.

“Por esa razón al Valeria decir que sí quería su cupo, decidimos darle la ciudad de Cartagena de manera que no afectara a ninguna de las niñas inscritas por los diferentes departamentos y todas tengan su oportunidad”, agrega Carolina Suárez, jefa de prensa.

¿Qué dicen los asesores de reinas?

La decisión de Miss Universe Colombia ha causado revuelo en el gremio de los reinados. Algunos asesores de la ciudad decidieron contarnos qué piensan de que Valeria Ayos fuera designada como la representante de Cartagena. “Pienso que Valeria es una chica con grandes aptitudes, tiene gran conocimiento de los reinados por su participación en un certamen internacional, puede hacer una gran representación pero pienso que debió hacer el debido proceso como todas las candidatas. La organización debió darle manejo a la situación”, aseguró Kevin Vargas, actual asesor de la Reina de la Independencia.

“No me pareció bien porque había muchas chicas preparándose para ese sueño porque supuestamente el plus de ellos era darle participación a todas esas candidatas. Habían cuatro chicas que me habían comentado que querían seguir los pasos de Marelis. Han perdido mucha credibilidad en cuanto a las decisiones que toman”, manifestó Camilo Gamarra, quien preparó en la pasada edición a Marelis Salas, representante de Cartagena.

Pero también otros preparadores sienten que Valeria llegará a dejar en alto el nombre de la ciudad. “Valeria es una niña nacida en Cartagena con padres cartageneros y pues si Laura Barjum siendo nacida en Cali representó a Cartagena, ¿por qué no ella siendo nacida acá? Pues lo único es que no la tiene fácil a la hora de demostrar el gentilicio cartagenero, el amor a sus fiestas y su cultura. Pero por lo demás es una excelente candidata que siento que va dejar en alto el nombre de la ciudad”, expresó Rhonny Shamer.

