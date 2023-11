Valerie Martínez, de Zaragocilla, se coronó en el Reinado Juvenil

Valerie Martínez, de 15 años, estudia en la Escuela Normal Superior de Cartagena, cursa grado décimo y representó al barrio Zaragocilla. Fue su primera vez participando en un reinado juvenil: “fue una experiencia inolvidable, única. Me encantó el proceso durante el certamen, las amistades que hice, hubo un momento donde consideré retirarme por motivos personales, pero hubo una luz que fue mi padre y me dijo no te salgas”. Lea: Ella es Rosa Elvira Bossio Núñez, la nueva Reina de Independencia 2023-2024

La Reina Juvenil agradece a su comunidad por el apoyo y destaca que fueron muy fundamental en este proceso, junto con su familia y asesores, “como consejo a las chicas que quieren ingresar es que se disfruten el proceso, que lo que uno se lleva son las experiencias y los momentos vividos”, finalizó.