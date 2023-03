“Ven y yo te lo pongo a ti”: Aída Victoria responde a Severo Sinvergüenza

Después de estas declaraciones, la barranquillera contestó a la propuesta y dijo “voy a pensarlo”. Además, a través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido compartió el video del modelo de la wafflería de moda y reaccionó: “Me gané mi waffle, soporten”. De igual forma, compartió algunos de sus mensajes directos, en los que encontraba la respuesta de una seguidora, quien le escribió a la famosa que lo pusiera en su lugar luego de esas declaraciones. Ante eso, Merlano expresó “es que yo veo que él le pone el waffle a todas, más bien ven y yo te pongo el waffle a ti”. Lea aquí:Video: ¡Reapareció! Así fue el festejo de Bruce Willis por sus 68 años

Al ver sus respuestas, sus seguidores le enviaron incontables mensajes pidiéndole que visitara Cali, más exactamente la polémica wafflería.

“¿De verdad ustedes pretenden que yo vaya hasta Cali a un local para que me ande manoseando y bailando un hombre tatuado y musculoso que me va a empujar un waffle hasta el fondo de la garganta con todas sus fuerzas y me va a chorrear toda la cara? Lo voy a pensar”, fue otra de las respuestas que dio la influenciadora. Le puede interesar: ¿Por qué no le duran las relaciones? Esto fue lo que confesó Lina Tejeiro