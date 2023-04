¡Vende sus pantys usadas!: madrastra del actor Gael García

¿Conoces a Gael García? Quizá lo habrás visto en películas como ‘Amores Perros’ (2000), ‘Y tu mamá también’ (2001) o en el filme español ‘La mala educación’ (2004), lo cierto es que este actor, productor y director mexicano, ganador del Globo de Oro por su actuación en la serie ‘Mozart in the Jungle’ es uno de los actores más influyentes, según la revista Time.

La modelo mencionó además que, a sus usuarios esta idea no les agradó mucho por lo que optaron por pedirle algo más, “que me dicen: ‘No, no, tanguitas’. Así de plano me lo pidieron, lo analicé y no le vi nada de malo”, dijo la modelo. (Le puede interesar: La ciclista que creó una cuenta en OnlyFans para ir a los Juegos Olímpicos)

Bella recalcó que muchos de sus seguidores son fieles fanático de su hijastro Gael García, siendo estos los que ocupan su larga lista de clientela, aseverando que al tener un prenda de ella, estos sienten más cercanía con el actor.