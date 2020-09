Vicente Fernández Junior, señalado de “acosar” a su hija menor

En la cuenta oficial de Twitter del periodista Gil Barrera, se conoció que Vicente Fernández Junior, hijo del reconocido cantante de rancheras Vicente Fernández, fue denunciado ante las autoridades por, supuestamente, haber hecho “tocamientos indebidos” a su hija menor.

La denuncia fue interpuesta en representación de la madre de la menor de edad, Karina Ortegón, y dicha acusación ya fue notificada a Vicente Fernández Jr en su casa, y en el Rancho Los Tres Potrillos. (Le puede interesar: Foto familiar de Vicente Fernández conquista a sus seguidores en redes).

El abogado de Karina Ortegón, Jorge Trade, confirmó en el show ‘De Primera Mano’ que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Investigación contra agravios de niños, niñas y adolescentes, y anunció que se le notificara a María Del Refugio Abarca, madre de Fernández Jr., “la calidad de hijo que tiene”.

“Es un hombre agresivo, dominante y se está presentando y aportando las pruebas y elementos ante las autoridades correspondientes”, dijo Trade.

El cantante no se quedó callado con respecto a las declaraciones que se le acusan, y dijo que de esta manera Ortegón pretende presionarlo ante los medios como forma de “extorsión”.

“Aquí la situación es que me quieren presionar llevando medios, llevando cámaras y haciendo declaraciones puesto que me tiene una orden de restricción para no tocar el tema. Por lo cual, si no tiene poder de convocatoria, esto lo tenemos que tener en tribunales y no en los medios, porque es su forma de querer presionar y extorsionar”, dijo Vicente Fernández Jr.

Ante las declaratorias, el abogado de Fernández, Guillermo Pous, dijo que "la misma señora Ortegón convoca a medios de comunicación para tratar de hacer esta notificación a don Vicente, tanto en el Rancho Los Tres Potrillos, que además ahí no vive él, sino quería hacer de esto un circo en casa de sus papás como en su casa".

Pous también agregó que las acusaciones hacia su cliente son una farsa, y dijo que la hija de Karina con el cantante está siendo utilizada por su mamá para desviar la atención de las presuntas mentiras que ella esbozó.

“Lo más lamentable es que está utilizando a su propia hija, siendo además menor de edad, como señuelo o como carnada, para tratar de componer todo lo que nosotros sí hemos logrado comprobar que ha sido falso, impreciso y mentiroso. Dentro de todas las declaraciones y hechos que ha realizado la señora Ortegón y que su abogado únicamente se ha limitado a decir que todo ha sido malentendido y malinterpretado sin presentar una prueba contundente de todos estos señalamientos”, mencionó el abogado.

Cabe anotar que Pous explicó que el divorcio entre Fernández y Ortegón sigue en proceso, pero que este caso no tiene nada que ver con la menor.