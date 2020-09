Vicente Fernández saca nueva música para sus seguidores

80 años y más de 55 años de trayectoria musical forman una corona que pocos son capaces de sostener. Por eso nadie como Vicente Fernández, el Charro de Huentitán, quien el día de hoy nos comparte a sus millones de seguidores por qué sigue siendo el rey con una estremecedora versión de “Ya No Insistas Corazón”.

El mayor de la Dinastía Fernández, sorprende con este maravilloso tema, como adelanto de su nueva producción discográfica, de la cual próximamente revelará más detalles. Con ella, el charro mantiene su palabra de no abandonar a sus fieles fanáticos luego de su retiro de los escenarios. Y es que es bien sabido, la pasión del Ídolo de México no tiene límites, pues ésta lo ha llevado a grabar un monumental catálogo que aún no se ha escuchado y que con los años no hace sino aumentar. Como él mismo ha dicho: “Tengo más de 100 álbumes en el mercado y he grabado más de 300 canciones que aún no se han dado a conocer. Mi vicio es cantar”.

“Ya No Insistas Corazón” deja en claro que los años no se sienten en la voz del cantante. Y es que, desde las primeras notas, Fernández deja sentir su poderosa voz con un contundente tema de Alberto Aguilera Valadez. Para éste sumó a la producción a Francisco Javier Ramírez López, quien ha venido trabajando con él desde hace varios años, haciendo lucir el brillo y potencia de su inigualable voz en este grandioso tema que nos da a un charro como pocos han existido. Vicente Fernández es uno de los artistas más icónicos de su época que ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías y con esta nueva canción no será la excepción.