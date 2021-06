Víctor Manuelle llora con el primer bolero que “baila” con su nieta

¡Conmovido! Así se le vio en redes sociales al salsero Víctor Manuelle, que desde que se convirtió en abuelo no ha ocultado la gran felicidad que le produce compartir con su nieta Dylara. (Lea aquí: Tras 13 años de relación, Victor Manuelle se casa con su novia)

Ahora un video que recientemente compartió él mismo, le da la vuelta a las redes sociales enterneciendo a más de uno. “Aquí mi 1er bolero con mi nieta, me puse a pensar en cómo sería bailar con ella en sus 15 y me puse a llorar, ‘abuelo sentimental’, me tiene loco”, escribió mientras se le ve cargando a la pequeña.

Las imágenes de Víctor Manuelle han recibido miles de comentarios positivos de sus seguidores que elogian su entrega como abuelo primerizo.