[Video] 5 canciones para recordar al gran Larry Harlow

Se me perdió la cartera

Ya no tengo más dinero

Ya no tengo más dinero

“Se me perdió la cartera

y que no puedes correr

no hace mas que tararear

- Quítate tú

“Quítate tú pa’ ponerme yo, quítate tú

Quítate tú pa’ ponerme yo, quítate tú

Oreste Roberto y Rey

Ahora vienen acabando

Con la Fania All-Stars

Adal Berto está inspirando

Quítate tú pa’ ponerme yo, quítate tú

Quítate tú pa’ ponerme yo, quítate tú”...

Esta canción que hace parte del histórico reencuentro de la Fania All Stars, Live at the Cheetah, Volumen 1 y 2, con el sello inconfundible de Harlow, se lanzó en 1971.