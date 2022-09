Video: Amparo Grisales reveló el secreto para lucir siempre joven

Para nadie es un secreto que a Amparo Grisales no le pasan los años, pues cada vez luce mejor. Por esta razón, una de las preguntas más sonadas en redes sociales es: ¿cuál será el secreto que la hace lucir siempre joven?

Ante la insistencia de sus seguidores, la actriz reveló a través de un video en TikTok el secreto, quizá mejor guardado de su apariencia. (Amparo Grisales mostró al hombre que conquistó su corazón)

“Tienes que ser egoísta contigo misma. Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie. Primero me pulo y perfecciono, estoy divina, tengo cosas que dejar y enseñar, que transmitir. Ver todo bonito y conservar energía linda para poder acumular y enseñar o por lo menos transmitir. Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie ni a un perrito”, expresó.