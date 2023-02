Video: Ana Gabriel, abucheada en pleno concierto por comentarios políticos

“En 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto”.

Ana Gabriel.

Como resultado de esto, Ana Gabriel se mostró descontenta y manifestó: "Pongan el CD en su casa y ya no me van a escuchar hablar". Lo que le disgustó, tal como lo expresó, fue que no la dejaran mostrar su apoyo a la causa: "Estoy hablando de una defensa de nuestras naciones que necesita la libertad total", dijo en medio del concierto. Dejó claro, además, que no es política, pero sí una cantante que entiende el dolor de una nación. "Por eso no he ido a Venezuela, ni a Cuba, tampoco a Nicaragua", anexó.