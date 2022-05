Video: Andrea Valdiri da detalles sobre presunto atentado

La modelo, bailarina y empresaria Andrea Valdiri no deja de tener a sus seguidores pegados a la pantalla debido a las cosas que muestra en redes sociales sobre su vida personal. Esta vez, la también influencer es el tema central para distintos medios, pues el viernes pasado sufrió, al parecer, un atentado.

Andrea cuenta que tres hombres armados salieron de una casa abandonada a un lado de la carretera y uno de ellos disparó en cinco oportunidades a la camioneta que iba delante de ella. "Uno de los tiros llegó a darle a la llanta trasera, pero ellos siguieron así. Cuando vieron que no pudieron parar a la primera camioneta, se dirigieron a mí (a la camioneta donde ella iba) y uno de los tipos se paró en la mitad de la carretera", explica la barranquillera.

Andrea cuenta que le decía a su hermana: “Dale, no pares. No importa, llévatelo”... “pero como (el hombre armado) vio que no nos detuvimos, se hizo hacia el lado de la carretera y ahí fue que disparó”.

La empresaria prometió que contará más detalles de lo sucedido en los próximos días.