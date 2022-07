Video: así le fue a la Señorita Colombia en Miss Supranational 2022

Valentina Espinosa, Señorita Colombia 2022, se fue a Polonia el pasado 26 de junio para representar a nuestro país en el certamen de belleza Miss Supranacional.

Este concurso recibió a 70 participantes que resaltaron sus cualidades con el fin de llevarse el título de soberana y durante la preparación para la gala final, muchas concursantes obtuvieron reconocimientos que las posicionaron entre las favoritas del público. Lea aquí: Valentina Espinosa Guzmán, nueva Miss Supra Model of the Americas 2022

Valentina no fue la excepción, pues nuestra Señorita Colombia ganó el título de Miss Supra Model Of the Americas 2022, durante el evento que evaluó las actitudes en modelaje de todas las aspirantes a la corona de Miss Supranational 2022. Con dos salidas, Espinosa logró destacarse en el evento que se realizó el pasado 2 de julio en Krynica Zdrój, Polonia.

Luego de su primer logro en el certamen, la soberana de la belleza en Colombia continuó con su preparación para llegar a la gran final, que se celebró este viernes 15 de julio.